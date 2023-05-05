Турция закрыла воздушное пространство для самолета Пашиняна

Глава ведомства отметил, что чиновники Армении ежедневно совершали полеты через воздушное пространство Турции. По словам министра, исключение из запрета сделали для спикера парламента Алена Симоняна.

«Пусть на нас не обижаются. Закрыли и для самолета Пашиняна», - сказал Чавушоглу.

Премьер-министр Армении ранее заявил о готовности подписать мирный договор с Азербайджаном. Пашинян отметил, что Баку не принимает отправленный из Еревана проект, передает «Радиоточка НСН».

