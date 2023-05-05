Турция закрыла воздушное пространство для самолета Пашиняна
Анкара закрыла воздушное пространство для самолета премьер-министра Армении Никола Пашиняна и других высших чинов республики. Об этом в интервью 24TV заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.
Глава ведомства отметил, что чиновники Армении ежедневно совершали полеты через воздушное пространство Турции. По словам министра, исключение из запрета сделали для спикера парламента Алена Симоняна.
«Пусть на нас не обижаются. Закрыли и для самолета Пашиняна», - сказал Чавушоглу.
Премьер-министр Армении ранее заявил о готовности подписать мирный договор с Азербайджаном. Пашинян отметил, что Баку не принимает отправленный из Еревана проект, передает «Радиоточка НСН».
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