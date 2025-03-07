Турция выдала России обвиняемого в хищении 53 млн рублей
Турция передала российским правоохранителям россиянина, который на родине обвиняется в хищении 53 млн рублей. Об этом заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По версии следствия, в России мужчина «фактически управляя деятельностью коммерческих организаций». В период с 2016 по 2017 год мужчина он организовал на территории Приморского края изготовление подложных документов, которые подтверждали якобы выполненение между организациями различных обязательств.
Затем фальшивки представлялись в Управление Федерального казначейства по Хабаровскому краю. В результате было похищено более 53 млн рублей.
«Обвиняемый скрылся за пределами нашей страны... был объявлен в международный розыск. В начале этого года разыскиваемого задержали за рубежом», – добавила Волк.
Ранее Черногория передлала российским правоохранителям Станислава Рубцова, который обвиняется в мошенничестве и несанкционированном хищении почти 20 млн рублей, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru