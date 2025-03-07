Турция выдала России обвиняемого в хищении 53 млн рублей

По версии следствия, в России мужчина «фактически управляя деятельностью коммерческих организаций». В период с 2016 по 2017 год мужчина он организовал на территории Приморского края изготовление подложных документов, которые подтверждали якобы выполненение между организациями различных обязательств.

Затем фальшивки представлялись в Управление Федерального казначейства по Хабаровскому краю. В результате было похищено более 53 млн рублей.

«Обвиняемый скрылся за пределами нашей страны... был объявлен в международный розыск. В начале этого года разыскиваемого задержали за рубежом», – добавила Волк.

Ранее Черногория передлала российским правоохранителям Станислава Рубцова, который обвиняется в мошенничестве и несанкционированном хищении почти 20 млн рублей, сообщает RT.

