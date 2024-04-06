Турция возобновила визовый режим для граждан Таджикистана

Турция отменила въезд в республику без визы для граждан Таджикистана. Об этом сообщил официальный вестник Resmi Gazete.

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«Решено отменить безвизовый режим для граждан Таджикистана, въезжающих в Турцию по общегражданскому паспорту», — отмечается в сообщении.

Соответствующий указ подписал турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган. Причины такого решения не уточняются.

Ранее в Стамбуле задержали двух граждан Таджикистана и Киргизии, подозреваемых в подготовке теракта от имени группировки «Исламское государство» (террористическая организация, запрещена в России).

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ФОТО: Галайда Екатерина, НСН
ТЕГИ:ВизыТаджикистанТурция

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