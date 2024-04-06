Турция возобновила визовый режим для граждан Таджикистана

«Решено отменить безвизовый режим для граждан Таджикистана, въезжающих в Турцию по общегражданскому паспорту», — отмечается в сообщении.

Соответствующий указ подписал турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган. Причины такого решения не уточняются.

Ранее в Стамбуле задержали двух граждан Таджикистана и Киргизии, подозреваемых в подготовке теракта от имени группировки «Исламское государство» (террористическая организация, запрещена в России).

