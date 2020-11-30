Турция ужесточает комендантский час из-за коронавируса

Власти Турции ужесточают правила комендантского часа в стране в связи с обострением ситуации с коронавирусом. Он будет действовать с 21:00 до 05:00 все 7 дней недели. Об этом объявил президент республики Тайп Эрдоган. При этом в выходные на улице вообще будет запрещено находится - с 21:00 пятницы до 05:00 понедельника.

С 20 ноября комендантский час действовал только по выходным дням с 20 часов до 10 утра. Кроме того, рестораны, кондитерские, чайные сады, кофейни, кафе и другие заведения питания функционируют с 10:00 до 20:00 в режиме только «на вынос», разрешена также доставка, отмечает телеканал 360.

Сотрудники полиции проводят патрулирование улиц, проверяя документы у пешеходов и водителей транспорта для выяснения причин нахождения на улице.

