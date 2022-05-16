Турция усложнила процедуру получения ВНЖ
Турецкие власти увеличили минимальную стоимость недвижимости, которая дает право на получение вида на жительство в этой стране, сообщает ряд СМИ.
Согласно правилам получения ВНЖ в Турции, иностранец должен вступить в брак с гражданином этого государства; открыть бизнес, устроив на свое предприятие определенный процент турецких подданных; или купить недвижимость, стоимость которой ранее могла не превышать чуть более трех миллионов рублей.
Однако, теперь, получить вид на жительство будет возможно при покупке квартиры не дешевле $75 тысяч (около пяти миллионов рублей). В то же время иностранцы, которые приобретут недвижимость по меньшей цене, смогут получить только туристический вид на жительство, по которому долгосрочный можно будет сделать лишь через восемь лет.
При этом нововведение будет распространяться только на новые покупки и действовать не во всех регионах Турции. Изменения затронут тех, кто собирается заселиться в Анкаре, Анталии, Бодруме и Стамбуле.
СМИ отмечают, что такая ситуация может быть связана с наплывом миграционного потока в Турцию из-за происходящего на Украине.
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