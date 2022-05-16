Турция усложнила процедуру получения ВНЖ

Турецкие власти увеличили минимальную стоимость недвижимости, которая дает право на получение вида на жительство в этой стране, сообщает ряд СМИ.

Согласно правилам получения ВНЖ в Турции, иностранец должен вступить в брак с гражданином этого государства; открыть бизнес, устроив на свое предприятие определенный процент турецких подданных; или купить недвижимость, стоимость которой ранее могла не превышать чуть более трех миллионов рублей.

Однако, теперь, получить вид на жительство будет возможно при покупке квартиры не дешевле $75 тысяч (около пяти миллионов рублей). В то же время иностранцы, которые приобретут недвижимость по меньшей цене, смогут получить только туристический вид на жительство, по которому долгосрочный можно будет сделать лишь через восемь лет.

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При этом нововведение будет распространяться только на новые покупки и действовать не во всех регионах Турции. Изменения затронут тех, кто собирается заселиться в Анкаре, Анталии, Бодруме и Стамбуле.

СМИ отмечают, что такая ситуация может быть связана с наплывом миграционного потока в Турцию из-за происходящего на Украине.

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ФОТО: Галайда Екатерина, НСН
ТЕГИ:ЭкономикаМиграцияНедвижимостьТурция
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