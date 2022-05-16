Турция усложнила процедуру получения ВНЖ

Турецкие власти увеличили минимальную стоимость недвижимости, которая дает право на получение вида на жительство в этой стране, сообщает ряд СМИ.

Согласно правилам получения ВНЖ в Турции, иностранец должен вступить в брак с гражданином этого государства; открыть бизнес, устроив на свое предприятие определенный процент турецких подданных; или купить недвижимость, стоимость которой ранее могла не превышать чуть более трех миллионов рублей.

Однако, теперь, получить вид на жительство будет возможно при покупке квартиры не дешевле $75 тысяч (около пяти миллионов рублей). В то же время иностранцы, которые приобретут недвижимость по меньшей цене, смогут получить только туристический вид на жительство, по которому долгосрочный можно будет сделать лишь через восемь лет.