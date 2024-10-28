Турция сообщила об ударе по 470 объектам РПК после теракта в Анкаре

После теракта 23 октября в Анкаре турецкие военные нанесли удары по более чем 470 объектам Рабочей партии Курдистана (РПК) в Ираке и Сирии, уничтожив 213 боевиков. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, подводя итоги заседания кабинета министров в Анкаре, сообщает TRT Haber.

Эрдоган уточнил, что атаку в Анкаре, которая унесла жизни пяти человек и ранила 22, осуществили боевики РПК, проникшие в страну из Сирии. РПК позже взяла на себя ответственность за теракт.