Турция сообщила об ударе по 470 объектам РПК после теракта в Анкаре

После теракта 23 октября в Анкаре турецкие военные нанесли удары по более чем 470 объектам Рабочей партии Курдистана (РПК) в Ираке и Сирии, уничтожив 213 боевиков. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, подводя итоги заседания кабинета министров в Анкаре, сообщает TRT Haber.

Эрдоган уточнил, что атаку в Анкаре, которая унесла жизни пяти человек и ранила 22, осуществили боевики РПК, проникшие в страну из Сирии. РПК позже взяла на себя ответственность за теракт.

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Турецкий лидер отметил, что страна продолжит борьбу с угрозами национальной безопасности и сохранит курс на ликвидацию террористических ячеек, не отступая от целей по устранению терроризма у его истоков.

Конфликт между Турцией и Рабочей партией Курдистана (РПК) продолжается с 1984 года. Турецкие власти считают РПК серьезной угрозой для национальной безопасности, поэтому регулярно проводят рейды против ее сторонников внутри страны и проводят операции за ее пределами — на севере Ирака и Сирии, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
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