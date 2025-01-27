Турция ожидает урегулирования ситуации с российскими военными базами в Сирии

Глава МИД Турции Хакан Фидан в интервью Al Şark TV заявил, что вопрос с российскими военными базами в Сирии будет урегулирован «должным образом» со временем. Он отметил, что окончательное решение по этому вопросу принимает сирийское правительство и народ.

Фидан подчеркнул, что Турция не вправе говорить от имени Сирии, однако отметил, что Россия ожидает от Сирии определенных шагов. Он также подтвердил, что российская сторона готова к диалогу с новыми властями Сирии, включая возможную временную роль российских баз как гуманитарных хабов.

Новые власти Сирии заявили о намерении оставить в стране российские базы

В свою очередь, министр обороны Сирии Мархаф Абу Касра сообщил, что переговоры о присутствии российских военных продолжаются, но конкретный формат сотрудничества еще не определен.

В конце ноября 2024 года в Сирии началось масштабное наступление вооруженных оппозиционных групп, в результате которого 8 декабря был оставлен пост президента Башаром Асадом, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Максим Блинов
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