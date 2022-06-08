Турция отказалась одобрить принятие в НАТО стран без позиции по терроризму
Турция не может позитивно воспринять заявки на вступление в НАТО от государств, которые не занимают четкую позицию в борьбе с террористическими организациями. Об этом заявил глава управления по связям администрации турецкого президента Фахреттин Алтун.
Слова Алтуна приводит агентство Anadolu. Представитель администрации президента Турции подчеркнул, что эта позиция угрожает будущему Североатлантического альянса, пишет RT.
По словам главы управления по коммуникациям, последние геополитические процессы показали, что «блок НАТО очень весьма быстро вовлекается в геополитического противостояние», и есть опасения «относительно безопасности» внутри альянса. Алтун отметил, что новые риски и угрозы приводят к пересмотру параметров безопасности в организации, сообщает телеканал «360».
«Угрозы современности гораздо сложнее, чем проблемы периода, когда создавался Альянс. Именно по этой причине для НАТО важно укреплять солидарность, учитывать интересы всех партнеров в сфере нацбезопасности», — подчеркнул политик.
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