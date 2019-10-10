Турция отчиталась о захвате обозначенных целей в Сирии

10 октября 201912:00

Обозначенные цели в Сирии захвачены силами Вооружённых сил Турции, сообщает оборонное ведомство страны. Как отмечает ТАСС, операция «Источник мира» успешно продолжалась всю ночь как с воздуха, так и с земли.

«Были захвачены обозначенные цели. Операция успешно продолжается в соответствии с [нашими] планами», — говорится в сообщении.

Добавим, что о захвате каких объектов идёт речь, в коммюнике не уточняется. Ранее вице-президент Фуат Октай подчеркнул, что целью операции является освобождение Сирии от террористов, а также защита местного населения, пишет RT.

Турки против сирийских курдов. На чьей стороне Россия и США?

Операция турок против курдов в Сирии «Источник мира» началась в среду, 9 октября. Анкара нанесла удары по северу Сирии. Войска арабской республики ответили на это шестью ракетами в сторону Турции. Сирийские курды также подожгли нефтяные скважины на севере страны.

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ФОТО: pxhere.com
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