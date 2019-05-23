Турция опровергла ультиматум США из-за С-400
В МИД Турции опровергли информацию об ультиматуме из-за закупки российских зенитно-ракетных комплексов С-400. Заместитель министра иностранных дел Явуз Селим Кыран заявил, что никакой официальной информации о том, что Вашингтон просит отменить сделку с Москвой, не было, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на A Haber.
Дипломат предположил, что что речь могла идти об обновлённом предложении США по поставкам американских ракетных установок Patriot.
Замглавы МИД также отметил, что американские санкции по отношению к Турции не могут быть применены, так как договор по ЗРК С-400 был заключён ещё до принятия закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций», передают argumenti.ru.
Ранее телеканал CNBC сообщил о том, что Вашингтон предъявил Анкаре ультиматум из-за покупки российских ЗРК и дал примерно две недели на то, чтобы отменить сделку, отмечает RT.
Доцент и ведущий научный сотрудник Центра азиатских и африканских исследований Высшей школы экономики Алексей Образцов рассказал в эфире НСН, почему России не стоит беспокоиться об ультиматуме США в адрес Турции. Он объяснил о причинах, по которым Анкара не откажется от зенитных ракетных комплексов С-400.
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