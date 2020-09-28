Турция не отправляет военных в Карабах, но «дорога открыта»
Анкара пока не собирается отправлять свои военные подразделения в зону конфликта в Нагорном Карабахе для поддержки армии Азерьайджана. В этом нет необходимости, завил РИА Новости советник президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ясин Актай.
Ранее министерство иностранных дел Армении обвинило турецкую сторону в вербовке наемников на Ближнем Востоке для переправке их в район обострения на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. Пресс-секретарь армянского МИД Анна Нагдалян также утверждала, что в боевых действиях принимают участие военные инструкторы из Турции.
По словам советника Эрдогана, сейчас достаточно технической поддержки азербайджанской стороны Анкарой. «Но если понадобится, то дорога открыта», - прокомментировал он возможность непосредственного вмешательства в карабахское противостояние.
Военные ведомства Армении и Азербайджана на вторые стуки обострения конфликта в Нагорном Карабахе публикуют видео с результатами боевых действий. Как отмечает RT, обе стороны приводят противоречивые сведения и опровергают сообщения друг друга.
Посол Армении в России Вардан Тоганян ранее предупредил, что Еереван может применить оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер», если Турция начнет использовать в Нагорном Карабахе истребители F-16, передает РИА Новости.
Эксперт ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин отметил в интервью РИА ФАН, что Армения в случае необходимости может закупить у России новое высокоэффективное мощное артиллерийское и ракетное вооружение.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,2 млн+8 135 / сут.
Умерли
20 385+61 / сут.
Выздоровели
946 тыс.+2 702 / сут.
- Путин рассказал, как избежать нового карантина
- СМИ сообщили о подготовке встречи Макрона и Тихановской 29 сентября
- Турция не отправляет военных в Карабах, но «дорога открыта»
- СК обвинил сына экс-губернатора Левченко в мошенничестве
- Трамп сообщил об отказе Байдена сдать тест на наркотики перед дебатами
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru