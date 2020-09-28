Турция не отправляет военных в Карабах, но «дорога открыта»

Анкара пока не собирается отправлять свои военные подразделения в зону конфликта в Нагорном Карабахе для поддержки армии Азерьайджана. В этом нет необходимости, завил РИА Новости советник президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ясин Актай.

Ранее министерство иностранных дел Армении обвинило турецкую сторону в вербовке наемников на Ближнем Востоке для переправке их в район обострения на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. Пресс-секретарь армянского МИД Анна Нагдалян также утверждала, что в боевых действиях принимают участие военные инструкторы из Турции.

По словам советника Эрдогана, сейчас достаточно технической поддержки азербайджанской стороны Анкарой. «Но если понадобится, то дорога открыта», - прокомментировал он возможность непосредственного вмешательства в карабахское противостояние.

Военные ведомства Армении и Азербайджана на вторые стуки обострения конфликта в Нагорном Карабахе публикуют видео с результатами боевых действий. Как отмечает RT, обе стороны приводят противоречивые сведения и опровергают сообщения друг друга.