Турция не отправляет военных в Карабах, но «дорога открыта»

Анкара пока не собирается отправлять свои военные подразделения в зону конфликта в Нагорном Карабахе для поддержки армии Азерьайджана. В этом нет необходимости, завил РИА Новости советник президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ясин Актай.

Ранее министерство иностранных дел Армении обвинило турецкую сторону в вербовке наемников на Ближнем Востоке для переправке их в район обострения на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. Пресс-секретарь армянского МИД Анна Нагдалян также утверждала, что в боевых действиях принимают участие военные инструкторы из Турции.

По словам советника Эрдогана, сейчас достаточно технической поддержки азербайджанской стороны Анкарой. «Но если понадобится, то дорога открыта», - прокомментировал он возможность непосредственного вмешательства в карабахское противостояние.

Военные ведомства Армении и Азербайджана на вторые стуки обострения конфликта в Нагорном Карабахе публикуют видео с результатами боевых действий. Как отмечает RT, обе стороны приводят противоречивые сведения и опровергают сообщения друг друга.

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Посол Армении в России Вардан Тоганян ранее предупредил, что Еереван может применить оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер», если Турция начнет использовать в Нагорном Карабахе истребители F-16, передает РИА Новости.

Эксперт ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин отметил в интервью РИА ФАН, что Армения в случае необходимости может закупить у России новое высокоэффективное мощное артиллерийское и ракетное вооружение.

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ФОТО: pxhere.com
ТЕГИ:АзербайджанНагорный КарабахТурция
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