Эрдоган сорвал сделку с Трампом о перемирии в Сирии

Курды в Сирии заявили о нарушении перемирия со стороны турецкой армии, которая продолжает обстрелы городов на севере страны. САР, несмотря на объявленное перемирие. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе Сирийских демократических сил. По её данным, артиллерийский обстрел не прекращается в Рас эль-Айне, также применяются беспилотные летательные аппараты.

Турция и США накануне пришли к соглашению о приостановке на пять дней операции «Источник мира» на севере Сирии, которую Анкара начала 9 октября. Об этом объявлено по результатам переговоров в Анкаре президента Турции Тайипа Эрдогана с вице-президентом США Майклом Пенсом. За время перемирия силы самообороны сирийских курдов должны будут оставить 30-километровую зону вдоль границы с Турцией.