Эрдоган сорвал сделку с Трампом о перемирии в Сирии

18 октября 201912:49

Курды в Сирии заявили о нарушении перемирия со стороны турецкой армии, которая продолжает обстрелы городов на севере страны. САР, несмотря на объявленное перемирие. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе Сирийских демократических сил. По её данным, артиллерийский обстрел не прекращается в Рас эль-Айне, также применяются беспилотные летательные аппараты.

Турция и США накануне пришли к соглашению о приостановке на пять дней операции «Источник мира» на севере Сирии, которую Анкара начала 9 октября. Об этом объявлено по результатам переговоров в Анкаре президента Турции Тайипа Эрдогана с вице-президентом США Майклом Пенсом. За время перемирия силы самообороны сирийских курдов должны будут оставить 30-километровую зону вдоль границы с Турцией.

«Источник мира» иссяк. Турция по просьбе США приостановила операцию в Сирии

Командующий арабо-курдскими отрядами Сирийских демократических сил генерал Мазлум Абди заявил, что прекращение огня распространяется лишь на зону между городами Тель-Абъяд и Рас-эль-Айн.

Это одна треть приграничной зоны, которую контролируют курды. В свою очередь спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри рассказал, что по поводу остальных районов Турция ведет переговоры с Москвой и Дамаском.

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ФОТО: www.nyaski.ru
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