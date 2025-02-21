Турция намерена запустить первый реактор АЭС «Аккую» в 2025 году

Турция намерена запустить первый реактор атомной электростанции «Аккую» в текущем году, несмотря на задержки в поставках оборудования. Об этом заявил глава минэнерго страны Алпарслан Байрактар в эфире телеканала TGRT.

По словам министра, на площадке АЭС ведутся интенсивные работы.

«Наша цель - 2025 год, который для нас является очень важным с точки зрения запуска первого реактора. Мы ожидаем, что он будет запущен в этом году, пусть даже и в тестовом режиме. В целом наша цель - это как можно скорее завершить строительство всех четырех реакторов», - рассказал Байрактар.

Министр напомнил о задержках в реализации проекта из-за отказа Европы поставить оборудование. По словам Байрактара, это стало следствием конфликта на Украине или использованием его «как предлог для введения санкций против России». Однако была найдена альтернатива, компания из РФ решила поставлять оборудование из другой страны.

В октябре прошлого года в минэнерго Турции заявляли, что первый реактор АЭС «Аккую» готов к запуску более чем на 90%, напоминает RT.

