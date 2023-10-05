Турция атаковала курдские формирования в Сирии

Отмечается, что удар был нанесен по складам с боеприпасами и оружием, а также по помещениям для бойцов диверсионных и штурмовых подразделений РПК и «научно-исследовательским центрам».

Власти Турции также заявили, что все энергообъекты и инфраструктура курдских организаций в Ираке и Сирии — законные мишени для ударов армии Турции.

Ранее сообщалось, что силы безопасности Турции проводят по всей стране крупномасштабную антитеррористическую операцию «Герои». Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

