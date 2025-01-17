Турцию наводнило поддельное золото
Турцию наводнило поддельное золото, которое трудно сразу отличить от настоящего, сообщает телеканал CNN Türk.
Тревогу уже бьют власти республики. Жертвами мошенников становятся известные люди, бизнесмены, а также ювелирные магазины. Даже известные ювелиры попадаются на уловки злоумышленников. Теперь любого, кто продает золото, магазины снимают на видео. В случае если металл оказывается подделкой, видео с обманщиками выкладывают на специализированные сайты и в группы соцсетях.
Ранее власти Турции выдали России обвиняемого в афере на 272 миллиона рублей, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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