Турцию наводнило поддельное золото

Тревогу уже бьют власти республики. Жертвами мошенников становятся известные люди, бизнесмены, а также ювелирные магазины. Даже известные ювелиры попадаются на уловки злоумышленников. Теперь любого, кто продает золото, магазины снимают на видео. В случае если металл оказывается подделкой, видео с обманщиками выкладывают на специализированные сайты и в группы соцсетях.

Ранее власти Турции выдали России обвиняемого в афере на 272 миллиона рублей, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

