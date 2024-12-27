Перевозчик Qazaq Air приостановил полеты в Екатеринбург
Авиакомпания Qazaq Air по соображениям безопасности приостановила полеты из Астаны в Екатеринбург. Об этом говорится в заявлении казахстанского авиаперевозчика.
Как отметили в компании, ограничения вводятся с 28 декабря и будут действовать до 27 января.
«Приостановление рейсов осуществлено для обеспечения безопасности пассажиров и членов экипажа по итогам постоянно проводимой оценки рисков полетов в Россию», — заявили в Qazaq Air.
При этом перевозчик продолжит полеты в Омск и Новосибирск. Рейсы в Екатеринбург могут возобновить по итогам повторной оценки рисков.
Ранее израильская авиакомпания El Al отменила все рейсы в Москву из-за крушения летевшего в Грозный самолета Azerbaijan Airlines.
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