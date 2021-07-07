Туркмения ввела обязательную вакцинацию для граждан старше 18 лет

Власти Туркмении объявили о старте обязательной вакцинации от COVID-19 всех жителей республики старше 18 лет, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения республики.

В сообщении говорится, что препятствием к вакцинации может быть только врачебные противопоказания. В министерстве отметили, что в стране имеется «необходимый запас профилактических вакцин».

Ранее президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подписал постановление, согласно которому страна закупит в Китае 1,5 миллиона доз вакцины против COVID-19, сообщает RT. Также в распоряжении туркменских медиков имеются российские вакцины «Спутник V» и «Эпиваккорона».

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
ТЕГИ:КоронавирусВакцинацияТуркмения
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