Туркмения ввела обязательную вакцинацию для граждан старше 18 лет
Власти Туркмении объявили о старте обязательной вакцинации от COVID-19 всех жителей республики старше 18 лет, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения республики.
В сообщении говорится, что препятствием к вакцинации может быть только врачебные противопоказания. В министерстве отметили, что в стране имеется «необходимый запас профилактических вакцин».
Ранее президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подписал постановление, согласно которому страна закупит в Китае 1,5 миллиона доз вакцины против COVID-19, сообщает RT. Также в распоряжении туркменских медиков имеются российские вакцины «Спутник V» и «Эпиваккорона».
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