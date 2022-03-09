Turkish Airlines приостановит рейсы в Стамбул

Турецкая авиакомпания Turkish Airlines приостановит выполнение около 200 рейсов в Стамбул и из города, которые были запланированы на 10 марта. Об этом говорится на официальном сайте перевозчика.

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По данным источника, более 70 отмененных рейсов - международные.

Отмечается, что причиной отмены полетов стали неблагоприятные погодные условия в регионе. В связи с этим в компании рекомендовали пассажирам проверить статус рейса на сайте.

Ранее стало известно, что российские авиакомпании с 8 марта прекращают международные полеты.


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Фото: twitter.com/SHGM
ТЕГИ:ПогодаПолетыСтамбулТурцияАвиакомпания
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