Turkish Airlines приостановит рейсы в Стамбул

Путин подписал закон о приобретении государственных ценных бумаг за счет ФНБ МИД: Спецоперация РФ не ставит целью свергнуть власть на Украине Киев объявил об эвакуации жителей по шести гуманитарным коридорам СК РФ возбудил дело о разработке биологического оружия на Украине Производители процессоров Intel и AMD прервали поставки в РФ