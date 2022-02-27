Turkish Airlines приостановила полеты в Сочи и Минск
Авиакомпания Turkish Airlines временно приостановила рейсы в Сочи и Минск, а также в обратном направлении, следует из сообщения на странице турецкого авиаперевозчика в Twitter.
Ограничения будут действовать до 1 марта 2022 года. Таким образом, авиакомпания продлила временную отмену рейсов в Белоруссию, поскольку ранее они были приостановлены до 26 февраля включительно.
Как сообщил гендиректор Turkish Airlines Биляль Экши, для эвакуирующихся из Украины граждан Турции введена отдельная стоимость билетов. Они смогут купить билет на рейс на родину за $220.
Напомним, страны ЕС планируют закрыть воздушное пространство для российских авиакомпаний. Эстония, Литва, Латвия, Польша, Чехия, Болгария — уже закрыли полеты для российских самолетов.
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