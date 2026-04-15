«Туристы могут быть спокойны»: В Турции заявили, что не нападут на Кипр
На туристах напряженность в регионе никак не отразится, заявил НСН турецкий политолог Тогрул Исмаил.
Турция стянула танки к буферной зоне ООН на Кипре, чтобы предотвратить провокации, нападать на остров Анкара не собирается, заявил НСН турецкий политолог, профессор университета экономики и технологий Торговой палаты и биржи Турции Тогрул Исмаил.
Турция стянула танки к буферной зоне ООН на Кипре. В районе деревни Пила на Кипре замечены около 15 турецких танков, сообщает Кипрское информационное агентство. В зоне также находятся десятки сотрудников турко-кипрской полиции в штатском и установлен флаг непризнанной Турецкой республики Северного Кипра (ТРСК). Миротворцы ООН усилили патрулирование. Миссия ООН подтвердила, что военные ТРСК вошли в нейтральную зону. Тогрул Исмаил объяснил, зачем это Турции.
«Я не думаю, что Турция намерена начать боевые действия, здесь ничего серьезного нет. Нет смысла начинать военные действия, если с другой стороны нет нарушений. Во время войны США и Ирана на Кипр стянули вооруженные силы ряда стран, никто об этом почему-то не говорит. Конечно, Турция может привести дополнительные силы на границу, чтобы не было провокаций. Потому что просто кто-то может воспользоваться напряженностью, чтобы совершить провокацию. А так Турция не собирается нападать, зачем это ей нужно? Провокации могут быть только против Турции. Если бы Турция хотела захватить весь остров, она бы давно это сделала, Турция выступает за мир. Турция остановила массовое истребление турецкого населения острова. Поэтому Турция может ответить только на агрессивные действия, другой цели у Турции нет сегодня», - объяснил он.
В связи с этим он отметил, что на туристах напряженность в регионе никак не отразится.
«У нас спокойно. Туристическая зона далеко от боевых действий с Ираном, это раз. Во-вторых, в городах все спокойно. В любой точке мира могут быть провокации, но ничего серьезного нет», - заключил собеседник НСН.
Кипр остается разделенным с 1974 года после военной операции Турции. Север контролирует ТРСК (признана только Анкарой), между сторонами действует буферная зона под контролем ООН.
Горячие новости
- ИИ-кавер «Седой ночи» в стиле Канье Уэста возглавил Shazam
- СМИ: США и Иран приблизились к соглашению
- Арашукову отказали в переводе из «Черного дельфина» ближе к семье
- Финляндия разместит 112 САУ у границы с Россией
- «Туристы могут быть спокойны»: В Турции заявили, что не нападут на Кипр
- Девушке предъявили обвинение за кулич с кальяном в московском баре
- Россиянам объяснили, как сэкономить на покупке новой квартиры
- Звезда франшизы «Пятьдесят оттенков серого» стал новым Арагорном
- Россиянам рассказали, когда подешевеют кредиты
- Обознались! Почему камеры перепутали музыканта из Петербурга с террористом