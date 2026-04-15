«Я не думаю, что Турция намерена начать боевые действия, здесь ничего серьезного нет. Нет смысла начинать военные действия, если с другой стороны нет нарушений. Во время войны США и Ирана на Кипр стянули вооруженные силы ряда стран, никто об этом почему-то не говорит. Конечно, Турция может привести дополнительные силы на границу, чтобы не было провокаций. Потому что просто кто-то может воспользоваться напряженностью, чтобы совершить провокацию. А так Турция не собирается нападать, зачем это ей нужно? Провокации могут быть только против Турции. Если бы Турция хотела захватить весь остров, она бы давно это сделала, Турция выступает за мир. Турция остановила массовое истребление турецкого населения острова. Поэтому Турция может ответить только на агрессивные действия, другой цели у Турции нет сегодня», - объяснил он.

В связи с этим он отметил, что на туристах напряженность в регионе никак не отразится.

«У нас спокойно. Туристическая зона далеко от боевых действий с Ираном, это раз. Во-вторых, в городах все спокойно. В любой точке мира могут быть провокации, но ничего серьезного нет», - заключил собеседник НСН.

Кипр остается разделенным с 1974 года после военной операции Турции. Север контролирует ТРСК (признана только Анкарой), между сторонами действует буферная зона под контролем ООН.

