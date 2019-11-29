Турецкого дипломата вызвали в МИД Франции из-за оскорблений Эрдоганом Макрона

Напомним, в начале ноября Макрон заявил, что Североатлантический альянс переживает «смерть мозга». По его словам, Европе пришло время наращивать собственную мощь, так как Вашингтон всё больше отворачивается от Европы. В качестве примера упадка альянса он привёл турецкую военную операцию в Сирии против курдских формирований, которые возглавляли борьбу с местными террористами. По его мнению, это говорит об отсутствии координации между членами НАТО.

