Турецкий военный погиб при обстреле со стороны Сирии в Идлибе

В турецком военном ведомстве добавили, что пустили ответный огонь по сирийской армии.

Ситуация в Идлибской зоне деэскалации остаётся напряжённой. 27 февраля Вооружённые силы Сирии нанесли удар в связи с наступательными действиями террористов, при этом погибли 33 турецких военнослужащих.

Согласно заявлению министра обороны Турции Хулуси Акара, Анкара ответила массированным ударом. По оценке турецкой стороны, они уничтожили пять вертолётов, 23 танка, 23 орудия и гаубицы, два комплекса ПВО российского производства и 309 сирийских солдат.

