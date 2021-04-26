Турецкие власти могли ввести карантин из-за прекращения авиасообщения с РФ
Президент Турции Тайип Эрдоган принял решение о введении локдауна на фоне приостановки ависообщения с Россией. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в турецкой туротрасли.
По данным агентства, в Турции туризм "умер полностью" из-за оттока туристов из России. Источник агентства предположил, что руководство страны не решилось бы на столь радикальный шаг, если бы авиасообщение сохранилось.
Отмечается, что внутренний туризм остановлен из-за поста во время священного для мусульман месяца Рамадана, а западные туристы не покидают свои страны из-за пандемии. По данным агентства, россияне являлись основными иностранными туристами в Турции.
Турецкие власти 21 апреля заявили о максимуме смертей за сутки с начала пандемии COVID-19, число погибших за день составило 362. Россия прекратила авиасообщение с Турцией с 15 апреля по 1 июня из-за ухудшения в этой стране ситуации с коронавирусом.
Уткин – об удалении Ахметова: «Подкат сзади - всегда красная»
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,8 млн+8 803 / сут.
Умерли
109 тыс.+356 / сут.
Выздоровели
4,4 млн+6 631 / сут.
- Telegram разрешил прием платежей в любых чатах
- Белый дом: США стремятся снизить напряженность в отношениях с РФ
- В Чехии допустили обвинение президента в госизмене из-за дела о Врбетице
- В Белом доме рассказали о потенциальной встрече Путина и Байдена
- В Бразилии с начала года от COVID-19 умерло больше людей, чем за 2020 год
- Турецкая партия предложила признать Крым российским
- Путин и Макрон обсудили конфликт в Донбассе
- Власти Турции вводят полный локдаун с 29 апреля до 17 мая
- Меркель назвала условие закупки российской вакцины «Спутник V»
- Великобритания внесла 14 россиян в антикоррупционный санкционный список
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru