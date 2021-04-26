Турецкие власти могли ввести карантин из-за прекращения авиасообщения с РФ

Президент Турции Тайип Эрдоган принял решение о введении локдауна на фоне приостановки ависообщения с Россией. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в турецкой туротрасли.

По данным агентства, в Турции туризм "умер полностью" из-за оттока туристов из России. Источник агентства предположил, что руководство страны не решилось бы на столь радикальный шаг, если бы авиасообщение сохранилось.

Отмечается, что внутренний туризм остановлен из-за поста во время священного для мусульман месяца Рамадана, а западные туристы не покидают свои страны из-за пандемии. По данным агентства, россияне являлись основными иностранными туристами в Турции.

Турецкие власти 21 апреля заявили о максимуме смертей за сутки с начала пандемии COVID-19, число погибших за день составило 362. Россия прекратила авиасообщение с Турцией с 15 апреля по 1 июня из-за ухудшения в этой стране ситуации с коронавирусом.



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