Турецкая партия предложила признать Крым российским
Турецкая партия Vatan в ответ на признание президентом США Джо Байденом геноцида армян в Османской империи предложила ряд шагов, в том числе, признать Крым российским. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее Байден официально признал геноцидом массовые убийства этнических армян в начале XX века в Османской империи. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу назвал заявление американского президента основанным на популизме и заявил, что Анкара отвергает его.
«На атаку Байдена нельзя ответить словами. Принятие мер является обязательным», — заявил генсек Vatan Озгюр Бурсалы.
Как указано в обращении партии, объединение требует передать базы Инджирлик и Кюреджик под контроль ВС Турции, а находящиеся там американские войска отправить в США в течение 15 дней. Кроме того, Vatan считает необходимым начать дипломатические контакты с Россией, Ираном и Азербайджаном для признания Крыма, Абхазии и самопровозглашенной Турецкой Республики Северного Кипра.
В партии считают, что при отсутствии решения международного суда признание Байденом геноцидом событий начала XX века неправомочно.
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