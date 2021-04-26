Турецкая партия предложила признать Крым российским

Ранее Байден официально признал геноцидом массовые убийства этнических армян в начале XX века в Османской империи. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу назвал заявление американского президента основанным на популизме и заявил, что Анкара отвергает его.

«На атаку Байдена нельзя ответить словами. Принятие мер является обязательным», — заявил генсек Vatan Озгюр Бурсалы.

Как указано в обращении партии, объединение требует передать базы Инджирлик и Кюреджик под контроль ВС Турции, а находящиеся там американские войска отправить в США в течение 15 дней. Кроме того, Vatan считает необходимым начать дипломатические контакты с Россией, Ираном и Азербайджаном для признания Крыма, Абхазии и самопровозглашенной Турецкой Республики Северного Кипра.

В партии считают, что при отсутствии решения международного суда признание Байденом геноцидом событий начала XX века неправомочно.

