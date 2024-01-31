Тупорылая акула впервые с 2009 года напала на человека

Это произошло в Сиднейской гавани. Местная жительница плавала рядом с частным причалом, а спасти ее удалось благодаря незамедлительной реакции соседей.

У девушки серьезно повреждена правая нога и она потеряла много крови. После госпитализации ей сделали срочную операцию.

По официальным данным, в последний раз это тупорылая акула нападала на людей 15 лет назад – тогда от ее укусов пострадал водолаз ВМФ Австралии.

Ранее на популярном туристическом пляже Австралии при нападении акулы погиб подросток, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

