Тупорылая акула впервые с 2009 года напала на человека
В Австралии 29-летняя девушка пострадала из-за нападения на нее тупорылой акулы, сообщает телеканал 9News.
Это произошло в Сиднейской гавани. Местная жительница плавала рядом с частным причалом, а спасти ее удалось благодаря незамедлительной реакции соседей.
У девушки серьезно повреждена правая нога и она потеряла много крови. После госпитализации ей сделали срочную операцию.
По официальным данным, в последний раз это тупорылая акула нападала на людей 15 лет назад – тогда от ее укусов пострадал водолаз ВМФ Австралии.
Ранее на популярном туристическом пляже Австралии при нападении акулы погиб подросток, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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