Тунис объявил о вводе тотального карантина
Премьер-министр Туниса Хишам Машиши заявил, что с 9 по 16 мая в республике вводится полный локдаун, сообщает ТАСС.
Причиной тотального карантина Машиши назвал распространение коронавирусной инфекции».
Премьер призвал граждан осознать сложность и опасность ситуации, и отказаться от встреч с родственниками и друзьями, в том числе во время праздника Ураза-байрам.
Всего с начала пандемии в Тунисе выявлено 317 010 случаев коронавируса, в том числе 1 410 - за последние сутки. Выздоровели 272 505 человек, 11 208 пациентов скончались.
Ранее о продлении локдауна объявили в Турции, сообщает Ura.ru. В стране до 17 мая действует круглосуточный комендантский час, а для переезда между городами необходимо получить разрешение.
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