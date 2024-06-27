Цюрих подал заявку на проведение песенного конкурса «Евровидение-2025»
Власти швейцарского города Цюрих решили подать заявку на проведение музыкального конкурса «Евровидение-2025». Об этом сообщило РИА Новости, со ссылкой на заявление, опубликованное на сайте городского совета Цюриха.
В заявлении отметили, что проведение конкурса позволит Цюриху предстать перед миром в качестве открытого для всех города культуры и привлекательного туристического направления. Помимо этого, в городе есть необходимая инфраструктура и удобная площадка для проведения мероприятия.
Мэр города Корине Маух подчеркнула, что Цюрих такой же яркий и разнообразный, как и сам песенный конкурс. Для планирования и проведения «Евровидения-2025» городской совет подаст заявку на рамочный кредит на 20 миллионов франков.
Ранее певец Дмитрий Колдун заявил, что на «Евровидении» осталось мало музыки, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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