Зеленский пообещал Вашингтону не вмешиваться в выборы в США

Президент Украины Владимир Зеленский и государственный секретарь Соединённых Штатов Америки Майкл Помпео провели телефонную беседу. Они обсудили процесс мирного урегулирования в Донбассе, а также затронули ситуацию в Белоруссии, сообщает офис украинского лидера.

Зеленский, в частности, заверил Помпео, что Киев не вмешивается в выборы в других странах, и не собирается это делать на президентских выборах в США. Он подчеркнул, что любые заявления некоторых политиков в этом плане имеют чётко выраженный провокационный характер со стороны общих противников Украины и США".

Относительно политического кризиса в Белоруссии президент Украины выразил надежду на стабилизацию ситуации в республике. Они также высказался в том духе, что «свобода белорусского народа» будет реализована в ближайшее время.

Зеленский также отметил важность финансовой помощи Вашингтона Украине. Он уточнил, что более подробно некоторые вопросы двусторонних отношений обсудит с заместителем Госсекретаря США Стивеном Биганом во время встречи в Кривом Роге. Накануне Биган провел переговоры в Москве.

