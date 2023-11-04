Цукерберг попал в больницу с травмой после спарринга

«Порвал крестообразную связку во время спарринга и только что вышел из операции по ее замене», — написал Цукерберг.

По словам миллиардера, он готовился к бою ММА, запланированному на начало следующего года. Однако теперь поединок будет отложен.

Ранее Цукерберг опубликовал фото с разбитым лицом на фоне слухов о бое с миллиардером Илоном Маском, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

