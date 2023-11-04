Цукерберг попал в больницу с травмой после спарринга
Американского миллиардера, главу корпорации Meta (признана экстремистской организацией и запрещена в России) Марк Цукерберг госпитализировали после спарринга. Об этом бизнесмен сообщил в соцсети.
«Порвал крестообразную связку во время спарринга и только что вышел из операции по ее замене», — написал Цукерберг.
По словам миллиардера, он готовился к бою ММА, запланированному на начало следующего года. Однако теперь поединок будет отложен.
Ранее Цукерберг опубликовал фото с разбитым лицом на фоне слухов о бое с миллиардером Илоном Маском, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru