Цукерберг попал в больницу с травмой после спарринга

Американского миллиардера, главу корпорации Meta (признана экстремистской организацией и запрещена в России) Марк Цукерберг госпитализировали после спарринга. Об этом бизнесмен сообщил в соцсети.

Цукерберг выложил фото с разбитым лицом на фоне слухов о бое с Маском

«Порвал крестообразную связку во время спарринга и только что вышел из операции по ее замене», — написал Цукерберг.

По словам миллиардера, он готовился к бою ММА, запланированному на начало следующего года. Однако теперь поединок будет отложен.

Ранее Цукерберг опубликовал фото с разбитым лицом на фоне слухов о бое с миллиардером Илоном Маском, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СШАМарк Цукерберг

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