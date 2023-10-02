Цукерберг выложил фото с разбитым лицом на фоне слухов о бое с Маском

Ранее 52-летний Маск вызвал 39-Цукерберга на бой из-за того, что тот запустил конкурента Twitter, соцсеть Threads. Возможной датой их схватки называют 26 августа. При этом отмечается, что Маск заметно тяжелее соперника, а Цукерберг занимается джиу-джитсу, тренируясь со звездами MMA.



На опубликованном в Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской, запрещена в РФ) фото видно, что у Цукерберга синяки под глазами и ссадины на носу. Публикацию он сопроводил подписью, которая гласит, что "спарринг немного вышел из-под контроля".



Цукерберг не уточнил, о каком именно спарринге шла речь, отметил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

