Цукерберг извинился за глобальный сбой

«Facebook, Instagram, WhatsApp и Messenger теперь возвращаются в Сеть. Извините за сегодняшний сбой - я знаю, как сильно вы полагаетесь на наши услуги, чтобы оставаться на связи с близкими вам людьми», — написал Цукерберг на странице в Facebook.

Команда WhatsApp также принесла извинения, сообщив, что начинается восстановление программы.

Сервис Instagram также подтвердил возобновление работы. Там извинились перед пользователями за ожидание.

Как сообщалось, 4 октября перестали работать Facebook, Instagram, WhatsApp, сбоил Google и TikTok, перебои в работе наблюдались в соцсети «ВКонтакте». Как сообщил хакер Александр Варской, это может быть очень мощная DDoS- атака.

