Цукерберг извинился за глобальный сбой

Глава корпорации, миллиардер Facebook Марк Цукерберг сообщил о восстановлении работы соцсети Facebook, Instagram и мессенджера WhatsApp, которые принадлежат его компании. Он также извинился за произошедший глобальный сбой.

Акции Facebook рухнули на фоне массового сбоя соцсетей

«Facebook, Instagram, WhatsApp и Messenger теперь возвращаются в Сеть. Извините за сегодняшний сбой - я знаю, как сильно вы полагаетесь на наши услуги, чтобы оставаться на связи с близкими вам людьми», — написал Цукерберг на странице в Facebook.

Команда WhatsApp также принесла извинения, сообщив, что начинается восстановление программы.

Сервис Instagram также подтвердил возобновление работы. Там извинились перед пользователями за ожидание.

Как сообщалось, 4 октября перестали работать Facebook, Instagram, WhatsApp, сбоил Google и TikTok, перебои в работе наблюдались в соцсети «ВКонтакте». Как сообщил хакер Александр Варской, это может быть очень мощная DDoS- атака.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:СоцсетиFacebookМарк Цукерберг
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры