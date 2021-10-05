Цукерберг извинился за глобальный сбой
Глава корпорации, миллиардер Facebook Марк Цукерберг сообщил о восстановлении работы соцсети Facebook, Instagram и мессенджера WhatsApp, которые принадлежат его компании. Он также извинился за произошедший глобальный сбой.
«Facebook, Instagram, WhatsApp и Messenger теперь возвращаются в Сеть. Извините за сегодняшний сбой - я знаю, как сильно вы полагаетесь на наши услуги, чтобы оставаться на связи с близкими вам людьми», — написал Цукерберг на странице в Facebook.
Команда WhatsApp также принесла извинения, сообщив, что начинается восстановление программы.
Сервис Instagram также подтвердил возобновление работы. Там извинились перед пользователями за ожидание.
Как сообщалось, 4 октября перестали работать Facebook, Instagram, WhatsApp, сбоил Google и TikTok, перебои в работе наблюдались в соцсети «ВКонтакте». Как сообщил хакер Александр Варской, это может быть очень мощная DDoS- атака.
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