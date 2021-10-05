Акции Facebook рухнули на фоне массового сбоя соцсетей

Акции компании упали почти на $20, что ниже на 5,63% от предыдущего значения. Официальных комментариев со стороны Facebook о причинах проблемы до сих пор нет.

Вечером 4 октября в России, Западной и Восточной Европе, США, Азии заявили о проблемах с использованием приложений Instagram, а также проблемами с загрузкой страниц в Facebook, Twitter и других социальных сетях.

На этом фоне тысячи людей решили перейти на Telegram, в результате чего мессенджер стал сбоить.

