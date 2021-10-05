Акции Facebook рухнули на фоне массового сбоя соцсетей
Акции корпорации Facebook подешевели более чем на 5% на фоне массового сбоя, который произошел 4 октября в социальных сетях, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на данные биржи NASDAQ.
Акции компании упали почти на $20, что ниже на 5,63% от предыдущего значения. Официальных комментариев со стороны Facebook о причинах проблемы до сих пор нет.
Вечером 4 октября в России, Западной и Восточной Европе, США, Азии заявили о проблемах с использованием приложений Instagram, а также проблемами с загрузкой страниц в Facebook, Twitter и других социальных сетях.
На этом фоне тысячи людей решили перейти на Telegram, в результате чего мессенджер стал сбоить.
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