ЦИК официально объявил победу Санду на выборах президента Молдавии

Центризбирком Молдавии официально объявил Майю Санду победителем президентских выборов и готов передать документы в Конституционный суд.

За Санду проголосовал 75,61% избирателей. Действующий президент Игорь Додон набрал 42,39% голосов.

Додон после поражения на выборах посетит Москву

В Молдавии президент избирается на четыре года.

Ранее сегодня Игорь Додон сообщил, что инаугурация нового главы республики запланирована на 24-25 декабря, пишет «Газета.ру». Он также назвал Санду законно избранным президентом.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЦИКПрезидентские ВыборыМолдавия
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