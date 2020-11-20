ЦИК официально объявил победу Санду на выборах президента Молдавии
20 ноября 202015:10
Центризбирком Молдавии официально объявил Майю Санду победителем президентских выборов и готов передать документы в Конституционный суд.
За Санду проголосовал 75,61% избирателей. Действующий президент Игорь Додон набрал 42,39% голосов.
В Молдавии президент избирается на четыре года.
Ранее сегодня Игорь Додон сообщил, что инаугурация нового главы республики запланирована на 24-25 декабря, пишет «Газета.ру». Он также назвал Санду законно избранным президентом.
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20 ноября 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru