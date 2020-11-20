ЦИК официально объявил победу Санду на выборах президента Молдавии

«Экономика Москвы» Власти столицы направили 88 млрд рублей в помощь экономике в период пандемии Взаимодействие с бизнесом идёт по линии МТПП и общественных объединений Выделенные средства идут и на сохранение рабочих мест и поддержку компаний Поддержку получили 46,5 тысяч московских организаций с 800 тысячами работников