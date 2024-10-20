ЦИК Молдавии: референдум о евроинтеграции состоялся

Проходящий в воскресенье референдум о евроинтеграции Молдавии признан состоявшимся. Об этом в ходе брифинга заявила глава Центральной избирательной комиссии Анжела Караман.

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По данным республиканского ЦИК, по состоянию на 18:00 явка превысила 42%. Этого достаточно, чтобы признать референдум состоявшимся.

Караман отметила, что голосование проходит без серьезных нарушений.

В Молдавии 20 октября проходит референдум о евроинтеграции и выборы президента. Согласно законодательству республики, чтобы голосования признали состоявшимися, явка должна превысить 33,3%, отмечает «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
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