ЦИК: Лукашенко лидирует на выборах президента Белоруссии
27 января 202504:02
Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко лидирует на выборах главы государства, сообщил журналистам председатель ЦИК Игорь Карпенко.
Он набирает 86,82 процента. За ним следует первый секретарь ЦК Коммунистической партии Сергей Сыранков (3,21 процента).
По данным Центрального избиркома, итоговая явка составила 85,70 процента.
Ранее в Европарламенте призвали не признавать итоги предстоящих президентских выборов в Белоруссии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru