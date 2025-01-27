ЦИК: Лукашенко лидирует на выборах президента Белоруссии

Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко лидирует на выборах главы государства, сообщил журналистам председатель ЦИК Игорь Карпенко.

Exit poll: Лукашенко побеждает на выборах с 87,6% голосов

Он набирает 86,82 процента. За ним следует первый секретарь ЦК Коммунистической партии Сергей Сыранков (3,21 процента).

По данным Центрального избиркома, итоговая явка составила 85,70 процента.

Ранее в Европарламенте призвали не признавать итоги предстоящих президентских выборов в Белоруссии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Смирнов
ТЕГИ:Выборы ПрезидентаБелоруссияАлександр Лукашенко

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