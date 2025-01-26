Exit poll: Лукашенко побеждает на выборах с 87,6% голосов

Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко побеждает на выборах главы государства с 87,6% голосов избирателей. Об этом сообщает ТАСС.

Лукашенко: Резолюция ЕП о выборах в Белоруссии является «пресмыканием» перед США

Согласно данным exit poll Белорусского комитета молодежных организаций, Лукашенко получает 87,6% голосов. Против всех проголосовали 5,1% избирателей.

Exit poll проводился на более чем 300 участках для голосования.

22 января в Европарламенте призвали не признавать итоги предстоящих президентских выборов в Белоруссии и ввести против властей республики очередной пакет санкций, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / Сергей Савостьянов
ТЕГИ:ВыборыБелоруссияЛукашенко

Горячие новости

Все новости

партнеры