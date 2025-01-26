Exit poll: Лукашенко побеждает на выборах с 87,6% голосов
Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко побеждает на выборах главы государства с 87,6% голосов избирателей. Об этом сообщает ТАСС.
Согласно данным exit poll Белорусского комитета молодежных организаций, Лукашенко получает 87,6% голосов. Против всех проголосовали 5,1% избирателей.
Exit poll проводился на более чем 300 участках для голосования.
22 января в Европарламенте призвали не признавать итоги предстоящих президентских выборов в Белоруссии и ввести против властей республики очередной пакет санкций, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru