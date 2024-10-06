ЦИК Казахстана признал состоявшимся референдум о строительстве АЭС
Референдум о строительстве атомной электростанции в Казахстане признан состоявшимся. Об этом в ходе брифинга заявила представитель Центральной избирательной комиссии республики Сабила Мутафина.
По данным Центризбиркома, явка на референдуме превысила 50% и по состоянию на 14:00 (12:00 мск) составила 51,77%.
Наиболее высокая явка отмечена в Туркестанской области - 67,38%. Самая низкая - в Алма-Ате, где проголосовало 16,91%.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что в случае положительного вердикта на референдуме строительство АЭС нужно доверить международному консорциуму, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В дагестанском Каспийске загорелся торговый центр
- Гимнастка Валерия Запашная сломала обе руки во время выступления в Кузбассе
- ЦИК Казахстана признал состоявшимся референдум о строительстве АЭС
- ВС РФ отразили две попытки ВСУ прорваться через границу
- Зампреда комитета по инвестициям Петербурга арестовали по делу о взятке
- СМИ: ВС России поразили судно с западным оружием при разгрузке под Одессой
- Маск: При победе Трампа американцы высадятся на Марс до конца его срока
- СМИ: Воевавший за ВСУ российский оппозиционер Дадин умер на СВО
- Медведев: В случае нападения Украины Белоруссия может обратиться за помощью к РФ
- Врачи: Актер Ливанов остается в реанимации в тяжелом состоянии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru