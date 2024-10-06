ЦИК Казахстана признал состоявшимся референдум о строительстве АЭС

Референдум о строительстве атомной электростанции в Казахстане признан состоявшимся. Об этом в ходе брифинга заявила представитель Центральной избирательной комиссии республики Сабила Мутафина.

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По данным Центризбиркома, явка на референдуме превысила 50% и по состоянию на 14:00 (12:00 мск) составила 51,77%.

Наиболее высокая явка отмечена в Туркестанской области - 67,38%. Самая низкая - в Алма-Ате, где проголосовало 16,91%.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что в случае положительного вердикта на референдуме строительство АЭС нужно доверить международному консорциуму, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
ТЕГИ:АЭСРеферендумКазахстан

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