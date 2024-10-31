ЦИК Грузии получил более тысячи жалоб из-за парламентских выборов

Он уточнил, что в связи с парламентскими выборами, которые прошли в стране 26 октября, всего было написано 1 170 жалоб.

Сантуриани отметил, что, по сравнению с прошлыми выборами, количество жалоб в 2024 году уменьшилось. Так, в 2020 году ЦИК получил 2 014 обращений, а 2021 году - 1 840.

Ранее в Грузии два человека были задержаны за вброс бюллетеней на избирательном участке в Марнеульском районе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

