ЦИК Грузии получил более тысячи жалоб из-за парламентских выборов

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Грузии входе парламентских выборов получила более тысячи жалоб. Об этом на брифинге заявил представитель комиссии Георгий Сантуриани.

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Он уточнил, что в связи с парламентскими выборами, которые прошли в стране 26 октября, всего было написано 1 170 жалоб.

Сантуриани отметил, что, по сравнению с прошлыми выборами, количество жалоб в 2024 году уменьшилось. Так, в 2020 году ЦИК получил 2 014 обращений, а 2021 году - 1 840.

Ранее в Грузии два человека были задержаны за вброс бюллетеней на избирательном участке в Марнеульском районе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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