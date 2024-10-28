Оппозиция на митинге в Грузии потребовала проведения новых парламентских выборов

Грузинская оппозиция требует проведения новых парламентских выборов и не признает итоги прошедших, заявил один из лидеров партии «Единство - Национальное движение» Георгий Вашадзе в ходе выступления на акции протеста в Тбилиси.

«Наше требование следующее: мы требуем проведения новых парламентских выборов», - заявил он на акции.

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В свою очередь другие оппозиционные лидеры сообщили, что «новые выборы должны быть проведены под международным администрированием».

Ранее три оппозиционные партии «Коалиция за перемены», «Сильная Грузия» и «Единство - Национальное движение», которые прошли в парламент по итогам выборов, заявили, что отказываются от депутатских мандатов. Грузинский политолог Рамаз Сакварелидзе отмечал в разговоре с НСН, что цель грузинской оппозиции – ослабить или даже свергнуть существующую власть, но поддержка у правящей партии сейчас выше, а внутри оппозиции нет единства, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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