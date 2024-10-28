Оппозиция на митинге в Грузии потребовала проведения новых парламентских выборов
Грузинская оппозиция требует проведения новых парламентских выборов и не признает итоги прошедших, заявил один из лидеров партии «Единство - Национальное движение» Георгий Вашадзе в ходе выступления на акции протеста в Тбилиси.
«Наше требование следующее: мы требуем проведения новых парламентских выборов», - заявил он на акции.
В свою очередь другие оппозиционные лидеры сообщили, что «новые выборы должны быть проведены под международным администрированием».
Ранее три оппозиционные партии «Коалиция за перемены», «Сильная Грузия» и «Единство - Национальное движение», которые прошли в парламент по итогам выборов, заявили, что отказываются от депутатских мандатов. Грузинский политолог Рамаз Сакварелидзе отмечал в разговоре с НСН, что цель грузинской оппозиции – ослабить или даже свергнуть существующую власть, но поддержка у правящей партии сейчас выше, а внутри оппозиции нет единства, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Двоих подозреваемых в совершении терактов заключили под стражу в Санкт-Петербурге
- Орбан прибыл с официальным визитом в Грузию
- В Омске завели уголовное дело на студента, залившего преподавателя перцовкой
- Президент Грузии встретилась с оппозицией на митинге
- Байден досрочно проголосовал на выборах президента США
- Турция сообщила об ударе по 470 объектам РПК после теракта в Анкаре
- Оппозиция на митинге в Грузии потребовала проведения новых парламентских выборов
- СМИ: Финские власти арестовали участок Российского центра науки в Хельсинки
- Дроны ВСУ атаковали Железногорск Курской области
- СМИ: В США началось расследование насилия в изоляторе, где содержится P. Diddy
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru