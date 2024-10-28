Оппозиция на митинге в Грузии потребовала проведения новых парламентских выборов

Грузинская оппозиция требует проведения новых парламентских выборов и не признает итоги прошедших, заявил один из лидеров партии «Единство - Национальное движение» Георгий Вашадзе в ходе выступления на акции протеста в Тбилиси.

«Наше требование следующее: мы требуем проведения новых парламентских выборов», - заявил он на акции.