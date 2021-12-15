Цены на газ в Европе взлетели до рекордных отметок

Стоимость газа в Европе в среду продолжила рост. Цена фьючерса с поставкой в январе на бирже ICE Futures достигла € 132,995 за тысячу кубометров или $1550. Об этом сообщает «Интерфакс».

По прогнозам синоптиков, в начале следующей недели в Европе начнется резкое понижение температуры. И это в то время, когда уровень запасов газа в подземных хранилищах Европы составляет всего лишь около 62% от их максимальной вместимости. А это на 16,8 процентных пункта ниже среднего значения за последние пять лет заявили в Gas Infrastructure Europe.

Как утверждают европейские газовые аналитики из ассоциации WindEurope, в Европе резко упало производство электроэнергии из возобновляемых источников. Так, в понедельник вклад ветровой генерации в выработку электроэнергии в Европе составил лишь 10,1%, а во вторник уже только 9,9%, тогда как на прошлой неделе он составлял 15,6%.

Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что энергетический кризис в Европе будет только усугубляться, цены будут расти, очень тяжело они проведут этот отопительный сезон.

