На Украине предупредили об остановке транзита газа из-за политики Европы
Cнабжение Украины газом находится под угрозой из-за действий компании «Газпром», спровоцированных политикой стран Европы. Об этом заявил экономист Алексей Кущ.
По мнению эксперта, в Киеве предпочитают не замечать возникших сложностей, которые являются «по большей части элементом энергетической стратегии Европы», отмечает Ura.ru.
«"Газпром" нанес нашей политической элите несколько ударов под дых, сперва закрыв реверс из Венгрии (которую подсоединили через новый коннектор к "Турецкому потоку"). Затем — сократив прокачку газа по территории Украины в сторону Словакии», — пишет Кущ в колонке для издания «Главред».
Как отметил экономист, Украина не может обеспечить себя дешевым газом. По словам Куща, страна занимается виртуальным реверсом топлива и отказывается от закупок у России, пишут Известия.
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