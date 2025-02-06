Цены на газ в Европе превысили $600 за 1000 кубометров впервые с октября 2023 года

Цена мартовского фьючерса на газ на хабе TTF (Нидерланды) по состоянию на 16:05 6 февраля по московскому время увеличилась на 3,5%, до $601,5 за тысячу кубометров по текущему курсу на рынке Форекс. Это рекордное значение с октября 2023 года, сообщило издание РБК.

СМИ: В ЕС обсуждают возобновление закупок российского трубопроводного газа

По мнению издание The Walll Street Journal, рост цен обусловлен ожидающимся похолоданием в регионе.По мнению стратегов ING Уоррена Паттерсона и Евы Манти, есть опасения, что в ближайшие дни газовые хранилища будут использоваться более интенсивно.

Европейские запасы газа стремительно уменьшаются. Так, по состоянию на 4 февраля они составляли 51,3%, что приблизительно на 25,5% меньше, чем ровно год назад.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что европейские чиновники рассматривают возможность возобновления продажи трубопроводного газа из России Евросоюзу в рамках потенциального урегулирования украинского конфликта.

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ФОТО: РИА Новости
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