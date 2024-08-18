Центральный банк Ливии приостановил работу

В заявлении ЦБ говорится, что Мусаллима похитили в воскресенье из его дома. Сотрудника ведомства увезли в неизвестном направлении.

«Банк приостанавливает всю деятельность и работу всех управлений и систем и не возобновит до тех пор, пока Мусаб Мусаллим не будет освобожден», - заявил регулятор.

Ранее армия Ливии сообщила об укреплении границы на фоне роста нестабильности в Мали, Нигере и Чаде, передает «Радиоточка НСН».

