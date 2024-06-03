Эксперт Ансталь назвала Сирию, Ливию и Афганистан опасными для туристов
Сирия, Ливия и Афганистан остаются одними из самых небезопасных стран мира для туристов. Об этом рассказала руководитель турфирмы, тревел-блогер Наталия Ансталь в беседе с NEWS.ru.
Как отметила эксперт, эти направления не пользуются популярностью среди россиян.
«Также, если вы едете в Венесуэлу, то нужно быть готовым к тому, что там достаточно высокий уровень преступности. Поэтому нужно вести себя аккуратнее и осторожнее, когда вы покидаете территорию отеля», — подчеркнула Ансталь.
Кроме того, небезопасными являются остров Тринидад, Мексика, в некоторые районы которой «не стоит заезжать ни под каким предлогом», а также Сомали.
«Есть смельчаки, которые стремятся посетить африканскую страну, но неопытным путешественникам я бы не советовала туда ехать, как и в Центральную Африку», — указала эксперт.
Ансталь рекомендовала туристам изучать внутриполитическую ситуацию, правила и традиции государства, куда планируется поездка, для комфортного и безопасного отдыха.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Сальдо: ВС России сорвали попытку ВСУ высадиться на левом берегу Днепра
- В Госдуме поддержали запрет использования религиозной символики в коммерции
- Росавиация: Аэропорт Казани временно ограничил полеты
- В Белгородской области установят защиту от дронов на автобусы
- Эксперт Ансталь назвала Сирию, Ливию и Афганистан опасными для туристов
- Нидерланды разрешат Киеву использовать F-16 для ударов по территории России
- СМИ: У торговой сети «Верный» произошел сбой из-за хакерской атаки
- Муж Заворотнюк назвал фейковыми сообщения от имени семьи с просьбой о деньгах
- В Москве инвестору Новаку дали пять лет колонии за хищение акций BelkaCar
- На площадках «Московских сезонов» можно бесплатно сыграть в падел-теннис
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru