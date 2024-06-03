Эксперт Ансталь назвала Сирию, Ливию и Афганистан опасными для туристов

Сирия, Ливия и Афганистан остаются одними из самых небезопасных стран мира для туристов. Об этом рассказала руководитель турфирмы, тревел-блогер Наталия Ансталь в беседе с NEWS.ru.

Как отметила эксперт, эти направления не пользуются популярностью среди россиян.

«Также, если вы едете в Венесуэлу, то нужно быть готовым к тому, что там достаточно высокий уровень преступности. Поэтому нужно вести себя аккуратнее и осторожнее, когда вы покидаете территорию отеля», — подчеркнула Ансталь.

Кроме того, небезопасными являются остров Тринидад, Мексика, в некоторые районы которой «не стоит заезжать ни под каким предлогом», а также Сомали.

«Есть смельчаки, которые стремятся посетить африканскую страну, но неопытным путешественникам я бы не советовала туда ехать, как и в Центральную Африку», — указала эксперт.

Ансталь рекомендовала туристам изучать внутриполитическую ситуацию, правила и традиции государства, куда планируется поездка, для комфортного и безопасного отдыха.

