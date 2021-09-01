Центр по предотвращению будущих пандемий открылся в Берлине

На церемонии открытия присутствовали генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус и канцлер Германии Ангела Меркель. Отмечается, что Германия планирует инвестировать в центр первые 100 миллионов долларов.

Центр возглавит доктор Чикве Ихеквеазу, который является генеральный директор Нигерийского центра по контролю за заболеваниями. Организация займётся сбором данных, обменом информацией и анализом для более качественных и согласованных решений после неоднозначного глобального ответа на пандемию COVID-19, пишет агентство.

«Вирусы распространяются быстро, но данные могут перемещаться еще быстрее», - приводит агентство слова Тедроса. Меркель, в свою очередь, подчеркнула, что «пандемия COVID показала, как многого мы можем достичь, если действительно объединим наши сильные стороны».