Центр по предотвращению будущих пандемий открылся в Берлине
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в среду открыла новый центр в Берлине, призванный помочь в предотвращении будущих пандемий. Об этом сообщает Associated Press.
На церемонии открытия присутствовали генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус и канцлер Германии Ангела Меркель. Отмечается, что Германия планирует инвестировать в центр первые 100 миллионов долларов.
Центр возглавит доктор Чикве Ихеквеазу, который является генеральный директор Нигерийского центра по контролю за заболеваниями. Организация займётся сбором данных, обменом информацией и анализом для более качественных и согласованных решений после неоднозначного глобального ответа на пандемию COVID-19, пишет агентство.
«Вирусы распространяются быстро, но данные могут перемещаться еще быстрее», - приводит агентство слова Тедроса. Меркель, в свою очередь, подчеркнула, что «пандемия COVID показала, как многого мы можем достичь, если действительно объединим наши сильные стороны».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,9 млн+18 368 / сут.
Умерли
184 тыс.+790 / сут.
Выздоровели
6,2 млн+18 325 / сут.
- Центр по предотвращению будущих пандемий открылся в Берлине
- «Диабет. Курение. Возраст»: Иммунолог назвал группы риска при COVID-19
- Без нападающих. Назван состав сборной РФ по футболу на матч с Хорватией
- В Турции зафиксирован максимальный уровень смертей от COVID за четыре месяца
- Источник: Более 300 талибов погибли в ходе атаки Панджшера
- Украина и США подписали соглашение об использовании информации о путешествующих гражданах
- В Петербурге ущерб от незаконной свалки превысил 154 млн рублей
- Умер народный артист CCCР Игорь Ойстрах
- Более 113 тысяч полицейских следили за порядком в День знаний
- До трети месячной нормы осадков выпадет местами в Москве к ночи
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru