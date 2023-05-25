Цена газа в Европе упала до уровня 2021 года
Стоимость «голубого топливо» в Европе в ходе биржевых торгов опустилась ниже $280 за тысячу кубометров, сообщают СМИ.
За день стоимость газа упала на 10%. Цена опустилась до $280 за тысячу «кубов» впервые с весны 2021 года.
Причиной названа высокая заполненность газовых хранилищ - 66,5%. На котировки «голубого топлива» повлияли рекордные поступления сжиженного природного газа и теплая погода в Европе.
Замминистра иностранных дел РФ Михаил Галузин сообщил о проработке параметров возможного проекта «газового союза» России, Казахстана и Узбекистана. Дипломат отметил, что необходимо уточнить реальные потребности партнеров, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru