Цена газа в Европе упала до уровня 2021 года

За день стоимость газа упала на 10%. Цена опустилась до $280 за тысячу «кубов» впервые с весны 2021 года.

Причиной названа высокая заполненность газовых хранилищ - 66,5%. На котировки «голубого топлива» повлияли рекордные поступления сжиженного природного газа и теплая погода в Европе.

Замминистра иностранных дел РФ Михаил Галузин сообщил о проработке параметров возможного проекта «газового союза» России, Казахстана и Узбекистана. Дипломат отметил, что необходимо уточнить реальные потребности партнеров, передает «Радиоточка НСН».

