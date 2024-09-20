ЦАХАЛ заявила о ликвидации командующего операциями «Хезболлы» Ибрагима Акиля
Израильские военные ликвидировали командующего военными операциями «Хезболлы» Ибрагима Акиля в результате авиаудара по Бейруту, сообщило издание The Times of Israel.
По данным ЦАХАЛ, Акиль занимался координацией военных операций группировки и был временно исполняющим обязанности командира элитного подразделения «Радван». Он также отвечал за планирование вторжения в Галилею.
В результате удара погибли и другие высокопоставленные члены «Хезболлы». Ранее США назначили награду в размере $7 млн за информацию о местонахождении Акиля, которого считают причастным к атаке на казармы американских солдат в 1983 году.
По данным Haaretz, 20 сентября Акиля выписали из больницы в Бейруте, где он лечился после ранения, передает «Радиоточка НСН».
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