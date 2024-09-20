Число жертв удара израильской авиации по Бейруту возросло до 12

Число погибших в результате удара израильской авиации по жилому зданию в южном пригороде Бейрута достигло 12 человек, а количество раненых возросло до 66, сообщает Министерство здравоохранения Ливана.

В ведомстве уточнили, что спасатели продолжают разбирать завалы, под которыми могут находиться люди.

Израиль ударил по Бейруту

Израильская авиация нанесла удар по южным районам Бейрута в ответ на ракетные обстрелы со стороны группировки «Хезболла», которая выпустила 140 ракет по северу Израиля.

По данным «Хезболлы», целью атаки стали израильские военные объекты, расположенные вдоль границы, включая базы ПВО и штаб бронетанковой бригады, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
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