Число жертв удара израильской авиации по Бейруту возросло до 12

Число погибших в результате удара израильской авиации по жилому зданию в южном пригороде Бейрута достигло 12 человек, а количество раненых возросло до 66, сообщает Министерство здравоохранения Ливана.

В ведомстве уточнили, что спасатели продолжают разбирать завалы, под которыми могут находиться люди.