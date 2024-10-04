ЦАХАЛ за четыре дня рейдов в Южном Ливане ликвидировала 250 членов «Хезболлы»

Израильская армия за четыре дня с начала наземных рейдов в южном Ливане ликвидировала около 250 бойцов ливанского движения «Хезболла» и атаковала свыше двух тысяч объектов инфраструктуры движения, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

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Согласно данным, были также уничтожены военные строения, склады боеприпасов, пусковые установки и другое. Отмечается, что среди ликвидированных бойцов «Хезболлы» были более 20 командиров разных уровней.

Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что бомбардировки Ливана со стороны Израиля неминуемо станут причиной гуманитарной катастрофы. Он отмечал, что Россия чрезвычайно озабочена этим фактом, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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