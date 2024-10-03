МЧС эвакуировал из Ливана в Москву 60 россиян

1 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о ракетной атаке. Ирана. По предварительным данным, было выпущено около 200 ракет, некоторые из которых достигли районов Тель-Авива и Беэр-Шевы. По данным СМИ, в результате атаки погиб по крайней мере один человек.

Ракетный удар, как заявили в Корпусе стражей исламской революции (КСИР), стал ответом на гибель лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы и иранского генерала Аббаса Нилфорушана при израильской атаке на штаб организации в пригороде Бейрута 27 сентября. Тегеран пообещал, что в случае ответных действий Израиля, он столкнется с новыми разрушительными ударами, передает «Радиоточка НСН».

