МЧС эвакуировал из Ливана в Москву 60 россиян
Пресс-служба Министерства чрезвычайных ситуаций (МЧС) России сообщила о завершении эвакуации 60 граждан России из Ливана, которые прибыли в Москву на специальном рейсе.
Спецборт МЧС приземлился в столице с членами семей российских дипломатов, работающих на территории Ливана. В ведомстве рассказали, что эвакуация была осуществлена в соответствии с указанием президента Владимира Путина и по поручению главы МЧС Александра Куренкова. В ведомстве подчеркнули, что операция по возвращению россиян была проведена в связи с текущей обстановкой в регионе.
1 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о ракетной атаке. Ирана. По предварительным данным, было выпущено около 200 ракет, некоторые из которых достигли районов Тель-Авива и Беэр-Шевы. По данным СМИ, в результате атаки погиб по крайней мере один человек.
Ракетный удар, как заявили в Корпусе стражей исламской революции (КСИР), стал ответом на гибель лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы и иранского генерала Аббаса Нилфорушана при израильской атаке на штаб организации в пригороде Бейрута 27 сентября. Тегеран пообещал, что в случае ответных действий Израиля, он столкнется с новыми разрушительными ударами, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru